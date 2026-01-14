Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что не знает о создании Grok изображений с голыми детьми - РИА Новости, 14.01.2026
18:58 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/mask-2067900264.html
Маск заявил, что не знает о создании Grok изображений с голыми детьми
Маск заявил, что не знает о создании Grok изображений с голыми детьми - РИА Новости, 14.01.2026
Маск заявил, что не знает о создании Grok изображений с голыми детьми
Владелец соцсети X Илон Маск заявил, что ему неизвестно ни об одном случае создания изображений обнаженных детей чат-ботом Grok. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:58:00+03:00
2026-01-14T18:58:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
сша
илон маск
кир стармер
анна паулина луна
ofcom
в мире, великобритания, лондон, сша, илон маск, кир стармер, анна паулина луна, ofcom
В мире, Великобритания, Лондон, США, Илон Маск, Кир Стармер, Анна Паулина Луна, Ofcom
Маск заявил, что не знает о создании Grok изображений с голыми детьми

Маск заявил, что ему неизвестно о создании Grok изображений с голыми детьми

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Владелец соцсети X Илон Маск заявил, что ему неизвестно ни об одном случае создания изображений обнаженных детей чат-ботом Grok.
"Мне неизвестно ни об одном случае создания Grok изображений обнаженных несовершеннолетних. Буквально ни одного", - написал Маск в соцсети X.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Британия вводит уголовную ответственность за создание интимных изображений
12 января, 20:57
Он также заявил, что чат-бот не генерирует изображения спонтанно, делает это только по запросу пользователя. Когда Grok просят сгенерировать изображение, он отказывается создавать что-либо незаконное, "поскольку принцип работы Grok заключается в соблюдении законов любой страны или государства".
Маск отметил случаи, когда враждебный взлом чат-бота приводит к неожиданным результатам. "Если это происходит, мы немедленно исправляем ошибку", - добавил предприниматель.
В понедельник британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok американского миллиардера Илона Маска, которые позволяли генерировать порнографические изображения.
Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушений Ofcom может оштрафовать компанию на 10% от глобальной выручки, а также может заблокировать платформу.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В ЕК пригрозили соцсети Х последствиями за работу чат-бота Grok
Вчера, 10:02
В среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что X проводит работу по приведению чат-бота Grok в соответствие с британскими законами.
Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании Кира Стармера и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть X. В четверг Стармер заявил о готовности запретить сеть X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Во вторник газета Telegraph со ссылкой на источники в США сообщила, что Штаты могут запретить въезд ряду британских чиновников в случае запрета в Великобритании соцсети X.
Одна из улиц города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента
12 января, 07:18
 
В миреВеликобританияЛондонСШАИлон МаскКир СтармерАнна Паулина ЛунаOfcom
 
 
