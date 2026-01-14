Маск заявил, что не знает о создании Grok изображений с голыми детьми

Он также заявил, что чат-бот не генерирует изображения спонтанно, делает это только по запросу пользователя. Когда Grok просят сгенерировать изображение, он отказывается создавать что-либо незаконное, "поскольку принцип работы Grok заключается в соблюдении законов любой страны или государства".

Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушений Ofcom может оштрафовать компанию на 10% от глобальной выручки, а также может заблокировать платформу.