Маск заявил, что не знает о создании Grok изображений с голыми детьми

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Владелец соцсети X Илон Маск заявил, что ему неизвестно ни об одном случае создания изображений обнаженных детей чат-ботом Grok.
"Мне неизвестно ни об одном случае создания Grok изображений обнаженных несовершеннолетних. Буквально ни одного", - написал Маск в соцсети X.
Он также заявил, что чат-бот не генерирует изображения спонтанно, делает это только по запросу пользователя. Когда Grok просят сгенерировать изображение, он отказывается создавать что-либо незаконное, "поскольку принцип работы Grok заключается в соблюдении законов любой страны или государства".
Маск отметил случаи, когда враждебный взлом чат-бота приводит к неожиданным результатам. "Если это происходит, мы немедленно исправляем ошибку", - добавил предприниматель.
В понедельник британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok американского миллиардера Илона Маска, которые позволяли генерировать порнографические изображения.
Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушений Ofcom может оштрафовать компанию на 10% от глобальной выручки, а также может заблокировать платформу.
В среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что X проводит работу по приведению чат-бота Grok в соответствие с британскими законами.
Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании Кира Стармера и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть X. В четверг Стармер заявил о готовности запретить сеть X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Во вторник газета Telegraph со ссылкой на источники в США сообщила, что Штаты могут запретить въезд ряду британских чиновников в случае запрета в Великобритании соцсети X.
Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента
12 января, 07:18