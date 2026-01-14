Рейтинг@Mail.ru
Tesla перестает продавать автопилот, будет доступна только подписка - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/mask-2067839837.html
Tesla перестает продавать автопилот, будет доступна только подписка
Tesla перестает продавать автопилот, будет доступна только подписка - РИА Новости, 14.01.2026
Tesla перестает продавать автопилот, будет доступна только подписка
Американский производитель электромобилей Tesla с середины следующего месяца перестанет продавать систему автопилота FSD, сделав его доступным по ежемесячной... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:38:00+03:00
2026-01-14T15:38:00+03:00
авто
пало-альто
остин
техас
илон маск
tesla motors
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001881552_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2f483f98275438cbc042f0f5f60b0ad9.jpg
https://ria.ru/20260113/mask-2067497850.html
https://ria.ru/20260104/mask-2066391087.html
пало-альто
остин
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001881552_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_adeca866c4d920257aec692715ed5d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors, в мире
Авто, Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, Tesla motors, В мире
Tesla перестает продавать автопилот, будет доступна только подписка

Маск: Tesla будет продавать автопилот только по подписке

© AP PhotoИлон Маск на заседании кабинета американской администрации
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla с середины следующего месяца перестанет продавать систему автопилота FSD, сделав его доступным по ежемесячной подписке, сообщил глава компании Илон Маск.
"Tesla прекратит продажу FSD после 14 февраля. После этой даты FSD будет доступен только по ежемесячной подписке", - написал Маск в своем аккаунте в X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Маск назвал истинную цель создания SpaceX
13 января, 04:13
На данный момент разовая покупка FSD стоит восемь тысяч долларов, а стоимость ежемесячной подписки составляет 99 долларов.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Маск рассказал, сколько ракет сможет выпускать его новый завод
4 января, 20:13
 
АвтоПало-АльтоОстинТехасИлон МаскTesla motorsВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала