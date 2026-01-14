Рейтинг@Mail.ru
Машков назвал смерть Золотовицкого потерей для отечественной культуры - РИА Новости, 14.01.2026
17:17 14.01.2026
Машков назвал смерть Золотовицкого потерей для отечественной культуры
Машков назвал смерть Золотовицкого потерей для отечественной культуры
Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря...
Машков назвал смерть Золотовицкого потерей для отечественной культуры

Машков назвал смерть Золотовицкого огромной потерей для отечественной культуры

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Игорь Золотовицкий . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, отметив, что его уход стал огромной потерей для российского театра и всей отечественной культуры.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист боролся с онкологией, которая, по сообщению МХТ имени Чехова, проявила себя полгода назад.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тернистый путь Игоря Золотовицкого к величию
Вчера, 16:17
"Сегодня случилась большая беда - не стало заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России, педагога, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Яковлевича Золотовицкого... Уход Игоря Яковлевича - огромная потеря для российского театра и всей отечественной культуры", - отметил Машков в соболезновании, опубликованном в Telegram-канале СТД.
Он рассказал, что знал его как настоящего друга, блистательного артиста с исключительным чувством юмора и иронии, отметив, что работа с Золотовицким всегда была полна радости и вдохновения.
"Он был наполнен идеями, целеустремленностью, оптимизмом и своей энергией заполнял все пространство", - подчеркнул Машков.
Он также добавил, что Золотовицкий сыграл важную роль в жизни многих людей: для одних он был талантливым артистом, а для других - учителем, страстно передававшим опыт молодому поколению.
"От имени Союза театральных деятелей России выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам Игоря Яковлевича - всем, кто его знал и любил", - заключил он.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Прощание с Игорем Золотовицким пройдет 17 января
Вчера, 15:21
 
