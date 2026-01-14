Машков назвал смерть Золотовицкого потерей для отечественной культуры

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, отметив, что его уход стал огромной потерей для российского театра и всей отечественной культуры.

Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист боролся с онкологией, которая, по сообщению МХТ имени Чехова, проявила себя полгода назад.

"Сегодня случилась большая беда - не стало заслуженного артиста России , заслуженного деятеля искусств России, педагога, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Яковлевича Золотовицкого... Уход Игоря Яковлевича - огромная потеря для российского театра и всей отечественной культуры", - отметил Машков в соболезновании, опубликованном в Telegram-канале СТД.

Он рассказал, что знал его как настоящего друга, блистательного артиста с исключительным чувством юмора и иронии, отметив, что работа с Золотовицким всегда была полна радости и вдохновения.

"Он был наполнен идеями, целеустремленностью, оптимизмом и своей энергией заполнял все пространство", - подчеркнул Машков.

Он также добавил, что Золотовицкий сыграл важную роль в жизни многих людей: для одних он был талантливым артистом, а для других - учителем, страстно передававшим опыт молодому поколению.

"От имени Союза театральных деятелей России выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам Игоря Яковлевича - всем, кто его знал и любил", - заключил он.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте . В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре " Et cetera " был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.