Комитет ГД поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных - РИА Новости, 14.01.2026
10:12 14.01.2026
Комитет ГД поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных
Комитет ГД поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:12:00+03:00
2026-01-14T10:12:00+03:00
общество
россия
госдума рф
домашние животные
россия
общество, россия, госдума рф, домашние животные
Общество, Россия, Госдума РФ, домашние животные
Комитет ГД поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных

Комитет ГД поддержал идею об обязательной маркировке некоторых домашних животных

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, передает корреспондент РИА Новости.
Документ был внесен в Думу межфракционной группой депутатов ГД 29 сентября 2025 года. Инициатива получила поддержку правительства РФ при условии доработки ряда замечаний.
Законопроектом предлагается ввести в России обязательную маркировку отдельных видов домашних животных с помощью ошейников, бирок и микрочипов. Как отмечали авторы проекта, регистрация животных должна помочь в поиске пропавших животных и отслеживать, когда хозяева бросают их на улице.
В документе отмечается, что тип средства маркирования владелец животного выбирает самостоятельно, но в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным органом.
Кроме того, законодательной инициативой предлагается наделить кабмин РФ правом утверждать перечень видов домашних животных, для которых установлен учет и маркирование, порядок осуществления учета домашних животных, а также требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии.
Женщина выгуливает собак на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Госдуму внесли проект о маркировке домашних животных
29 сентября 2025, 20:12
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
