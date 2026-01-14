https://ria.ru/20260114/markirovka-2067744962.html
Комитет ГД поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных
Комитет ГД поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных - РИА Новости, 14.01.2026
Комитет ГД поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных
Комитет Госдумы по экологии, природных ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении...
россия
Комитет ГД поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных
Комитет ГД поддержал идею об обязательной маркировке некоторых домашних животных
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, передает корреспондент РИА Новости.
Документ был внесен в Думу межфракционной группой депутатов ГД
29 сентября 2025 года. Инициатива получила поддержку правительства РФ
при условии доработки ряда замечаний.
Законопроектом предлагается ввести в России обязательную маркировку отдельных видов домашних животных с помощью ошейников, бирок и микрочипов. Как отмечали авторы проекта, регистрация животных должна помочь в поиске пропавших животных и отслеживать, когда хозяева бросают их на улице.
В документе отмечается, что тип средства маркирования владелец животного выбирает самостоятельно, но в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным органом.
Кроме того, законодательной инициативой предлагается наделить кабмин РФ правом утверждать перечень видов домашних животных, для которых установлен учет и маркирование, порядок осуществления учета домашних животных, а также требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии.