Комитет ГД поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, передает корреспондент РИА Новости.

Документ был внесен в Думу межфракционной группой депутатов ГД 29 сентября 2025 года. Инициатива получила поддержку правительства РФ при условии доработки ряда замечаний.

Законопроектом предлагается ввести в России обязательную маркировку отдельных видов домашних животных с помощью ошейников, бирок и микрочипов. Как отмечали авторы проекта, регистрация животных должна помочь в поиске пропавших животных и отслеживать, когда хозяева бросают их на улице.

В документе отмечается, что тип средства маркирования владелец животного выбирает самостоятельно, но в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным органом.