Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии от США

ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии на фоне притязаний США на остров, сообщила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения.