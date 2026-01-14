Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии от США
15:15 14.01.2026
Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии от США
Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии от США
Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии от США

Брежон: Макрон серьезно относится к заявлениям по Гренландии от США

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии на фоне притязаний США на остров, сообщила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
"Следующим пунктом (на повестке совета министров – ред.) стала Гренландия, и я цитирую вам слова президента республики: "Мы не недооцениваем заявления по Гренландии. Если суверенитет одной европейской и союзной страны был бы затронут, вытекающие последствия были бы беспрецедентными", - сказала она на брифинге. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Лавров прокомментировал слова Макрона о планах связаться с Путиным
Вчера, 14:01
Брежон добавила, что Франция очень внимательно следит за ситуацией и будет действовать в полной солидарности с Данией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Их опозорят": в США раскрыли, как Макрон и Мерц рассмешили Россию
Вчера, 06:58
 
