Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии от США

ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии на фоне притязаний США на остров, сообщила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
"Следующим пунктом (на повестке совета министров – ред.) стала Гренландия, и я цитирую вам слова президента республики: "Мы не недооцениваем заявления по Гренландии. Если суверенитет одной европейской и союзной страны был бы затронут, вытекающие последствия были бы беспрецедентными", - сказала она на брифинге. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения.