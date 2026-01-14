Лавров прокомментировал слова Макрона о планах связаться с Путиным

«

"Когда кто-то, вот как господин Макрон, заявляет: "Я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу" — это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила", — сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.