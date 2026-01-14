Лавров прокомментировал слова Макрона о планах связаться с Путиным

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах связаться с Владимиром Путиным работой на публику.
«
"Когда кто-то, вот как господин Макрон, заявляет: "Я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу" — это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила", — сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.
В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
В июле Путин и Макрон провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
