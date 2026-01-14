Рейтинг@Mail.ru
14:01 14.01.2026 (обновлено: 15:15 14.01.2026)
Лавров прокомментировал слова Макрона о планах связаться с Путиным
Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах связаться с Владимиром Путиным работой на публику. РИА Новости, 14.01.2026
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
сергей лавров
в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин, сергей лавров
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах связаться с Владимиром Путиным работой на публику.
"Когда кто-то, вот как господин Макрон, заявляет: "Я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу" — это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила", — сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.

В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
В июле Путин и Макрон провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
