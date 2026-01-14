https://ria.ru/20260114/maduro-2067865268.html
Минюст США допускал применение против Мадуро силы за рамками операции
14.01.2026
Минюст США допускал применение против Мадуро силы за рамками операции
Минюст США допускал применение против президента Венесуэлы Николаса Мадуро силы, превышающей рамки правоохранительных операций, отмечается в опубликованном... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:00:00+03:00
2026-01-14T17:00:00+03:00
2026-01-14T17:24:00+03:00
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Минюст США допускал применение против президента Венесуэлы Николаса Мадуро силы, превышающей рамки правоохранительных операций, отмечается в опубликованном ведомством правовом заключении.
"Мы, вероятно, не смогли бы нанести ему прямой смертельный удар вне рамок права вооруженных конфликтов. Но серьезность его действий и доступ к значительному вооружению (даже помимо его контроля над венесуэльскими вооруженными силами) оправдывают применение силы, значительно превышающей ту, которая может быть оправдана в большинстве операций правоохранительных органов", - говорится в документе.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле
, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что Вашингтон
получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
. Верховный комиссар ООН
по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.