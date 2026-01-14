Минюст США допускал применение против Мадуро силы за рамками операции

"Мы, вероятно, не смогли бы нанести ему прямой смертельный удар вне рамок права вооруженных конфликтов. Но серьезность его действий и доступ к значительному вооружению (даже помимо его контроля над венесуэльскими вооруженными силами) оправдывают применение силы, значительно превышающей ту, которая может быть оправдана в большинстве операций правоохранительных органов", - говорится в документе.