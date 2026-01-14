Рейтинг@Mail.ru
Во Львове объявили план "Перехват" из-за стрельбы в сотрудников ТЦК - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 14.01.2026 (обновлено: 16:19 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/lvov-2067816289.html
Во Львове объявили план "Перехват" из-за стрельбы в сотрудников ТЦК
Во Львове объявили план "Перехват" из-за стрельбы в сотрудников ТЦК - РИА Новости, 14.01.2026
Во Львове объявили план "Перехват" из-за стрельбы в сотрудников ТЦК
План "Перехват" объявлен во Львове на западе Украины из-за стрельбы в сотрудников военкомата, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:29:00+03:00
2026-01-14T16:19:00+03:00
в мире
украина
львов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067851398_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_7e4ef6c0303441ae1d39673f8e454175.jpg
https://ria.ru/20260107/rovno-2066797829.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067851398_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5b237320b080c8a04fbd9058f8777932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львов
В мире, Украина, Львов
Во Львове объявили план "Перехват" из-за стрельбы в сотрудников ТЦК

Во Львове объявили план "Перехват" из-за стрельбы в сотрудников военкомата

© СоцсетиРасстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно
Расстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Соцсети
Расстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. План "Перехват" объявлен во Львове на западе Украины из-за стрельбы в сотрудников военкомата, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове объявлен план "Перехват" из-за стрельбы в сотрудников ТЦК (военкомата - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
7 января, 21:14
 
В миреУкраинаЛьвов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала