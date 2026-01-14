Лувр повысит стоимость входных билетов для посетителей не из ЕЭЗ

ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Стоимость билетов в парижский музей Лувр со среды повысится на 45% для посетителей из государств, не относящихся к Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), куда входят Евросоюз, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Министр культуры Франции Рашида Дати объявила о намерении повысить стоимость билетов в Лувр для граждан государств, не входящих в ЕЭЗ, еще 24 ноября 2025 года. Спустя три дня руководство музея приняло соответствующее решение. В поддержку повышения стоимости билетов в Лувр для посетителей не из Европы высказывался и президент Франции Эммануэль Макрон

С 14 января 2026 года гражданам стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, придется платить 32 евро за вход в музей, что на 10 евро выше стоимости билета для посетителей из ЕЭЗ. Причина такого повышения цен на билеты - стремление Лувра найти дополнительный источник притока финансовых средств для решения структурных проблем музея и проведения необходимых ремонтных работ. По оценкам, повышение стоимости билетов на 45% для туристов не из ЕЭЗ, позволит музею получить дополнительные денежные средства в размере от 15 до 20 миллионов евро, сообщало агентство Франс Пресс.

Помимо Лувра, схожее решение приняло и руководство Версальского дворца, которое повысило стоимость билетов во дворец на 9,4%. С 14 января 2026 года посетители из стран, не входящих в ЕЭЗ, должны будут заплатить 35 вместо 32 евро, чтобы попасть на территорию дворцового комплекса.

В январе 2025 года газета Parisien со ссылкой на записку директора музея Лоранс де Кар, адресованную Дати, писала, что Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания. Вслед за этим Макрон объявил о планах по реконструкции объекта, включая создание нового входа на восточном фасаде, чтобы разгрузить стеклянную пирамиду, и перенос знаменитой "Джоконды" итальянского художника Леонардо да Винчи в отдельный зал. Стоимость проекта реконструкции парижского музея тогда оценивалась в 700-800 миллионов евро.

В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий, а в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов. В том же месяце Счетная палата Франции выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть свои финансовые приоритеты в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси отметил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации объекта, увеличив общую сумму проекта, до 1,15 миллиарда евро.

Помимо этого, осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены, однако 13 января 2026 года следователи обнаружили место, куда злоумышленники сначала отвезли награбленное. У одного из подозреваемых в ограблении также были найдены средства для проверки золота. Расследование ограбления Лувра продолжается.