Минфин США продлил разрешение на операции с "Лукойлом"

"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (d)... все сделки, запрещённые исполнительным указом (E.O.) 14024, которые обычно сопутствуют и являются необходимыми для ведения переговоров и заключения контрактов с публичным акционерным обществом "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами для продажи, распоряжения или передачи компании Lukoil International GmbH ("LIG") либо любого юридического лица, в котором LIG прямо или косвенно владеет долей в 50% или более — индивидуально или в совокупности... разрешаются до 12:01 по восточному стандартному времени 28 февраля 2026 года", - говорится в документе.