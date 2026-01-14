Рейтинг@Mail.ru
Минфин США продлил разрешение на операции с "Лукойлом"
22:56 14.01.2026 (обновлено: 23:07 14.01.2026)
Минфин США продлил разрешение на операции с "Лукойлом"
Минфин США продлил разрешение на операции с "Лукойлом"
министерство финансов сша, лукойл, сша
Министерство финансов США, ЛУКОЙЛ, США
Минфин США продлил разрешение на операции с "Лукойлом"

Минфин США продлил разрешение на операции с "Лукойлом" до 28 февраля

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США продлили лицензию на операции с российской компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля 2026 года, говорится в документе минфина США.
"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (d)... все сделки, запрещённые исполнительным указом (E.O.) 14024, которые обычно сопутствуют и являются необходимыми для ведения переговоров и заключения контрактов с публичным акционерным обществом "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами для продажи, распоряжения или передачи компании Lukoil International GmbH ("LIG") либо любого юридического лица, в котором LIG прямо или косвенно владеет долей в 50% или более — индивидуально или в совокупности... разрешаются до 12:01 по восточному стандартному времени 28 февраля 2026 года", - говорится в документе.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"
7 января, 08:28
 
