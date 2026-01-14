https://ria.ru/20260114/ledokol-2067715782.html
Ледокол вывел на чистые воды застрявший во льдах на Чукотке теплоход
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Ледокол "Евпатий Коловрат" вывел на чистые воды теплоход "Мария", который в начале января застрял во льдах Берингова моря на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Во вторник в транспортной прокуратуре РИА Новости сообщали, что ледокол вывел теплоход из тяжелых льдов.
"Вышел на чистые воды", - сказал собеседник, говоря о теплоходе.
Четвертого января в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский на Чукотке застрял во льдах теплоход, отвозивший в местное село Хатырка уголь. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет, провизией они обеспечены, сообщали РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Для освобождения судна направили ледокол, в прокуратуре в понедельник сообщили агентству, что он подошёл к теплоходу. Власти Чукотки сообщали, что ледокол "Евпатий Коловрат" в тот же день приступил к выводу теплохода "Мария".