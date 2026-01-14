Рейтинг@Mail.ru
Ледокол вывел на чистые воды застрявший во льдах на Чукотке теплоход - РИА Новости, 14.01.2026
04:56 14.01.2026
Ледокол вывел на чистые воды застрявший во льдах на Чукотке теплоход
происшествия
чукотка
берингово море
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия, чукотка, берингово море, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Чукотка, Берингово море, Дальневосточная транспортная прокуратура
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Ледокол "Евпатий Коловрат" вывел на чистые воды теплоход "Мария", который в начале января застрял во льдах Берингова моря на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Во вторник в транспортной прокуратуре РИА Новости сообщали, что ледокол вывел теплоход из тяжелых льдов.
"Вышел на чистые воды", - сказал собеседник, говоря о теплоходе.
Четвертого января в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский на Чукотке застрял во льдах теплоход, отвозивший в местное село Хатырка уголь. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет, провизией они обеспечены, сообщали РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Для освобождения судна направили ледокол, в прокуратуре в понедельник сообщили агентству, что он подошёл к теплоходу. Власти Чукотки сообщали, что ледокол "Евпатий Коловрат" в тот же день приступил к выводу теплохода "Мария".
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Ледокол "Москва" начал работу в Магадане
7 января, 06:58
 
