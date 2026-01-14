https://ria.ru/20260114/lavrov-2067837861.html
Американская модель глобализации пошла "коту под хвост", заявил Лавров
Американская модель глобализации пошла "коту под хвост", заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2026
Американская модель глобализации пошла "коту под хвост", заявил Лавров
Модель глобализации, которую Вашингтон долгое время продвигал в мире, пошла "коту под хвост" при наблюдаемом сейчас внешнеполитическом курсе США, считает глава... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:35:00+03:00
2026-01-14T15:35:00+03:00
2026-01-14T15:35:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067835969.html
вашингтон (штат)
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, россия, сергей лавров
В мире, Вашингтон (штат), США, Россия, Сергей Лавров
Американская модель глобализации пошла "коту под хвост", заявил Лавров
Лавров: модель глобализации США пошла "коту под хвост" из-за их действий
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Модель глобализации, которую Вашингтон долгое время продвигал в мире, пошла "коту под хвост" при наблюдаемом сейчас внешнеполитическом курсе США, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Действия, которые мы наблюдаем на международной арене, свидетельствуют о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии. Не только имею в виду структуры Организации Объединенных Наций, но и принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое другое, что теперь уже, по сути дела, пошло "коту под хвост", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с намибийской коллегой Сельмой Ашипалой-Мусавьи.
Лавров
отметил, что сегодня вместо глобализации имеет место фрагментация мирового хозяйства.