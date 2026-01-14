Рейтинг@Mail.ru
15:35 14.01.2026
Американская модель глобализации пошла "коту под хвост", заявил Лавров
в мире
вашингтон (штат)
сша
россия
сергей лавров
вашингтон (штат)
сша
россия
в мире, вашингтон (штат), сша, россия, сергей лавров
В мире, Вашингтон (штат), США, Россия, Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Модель глобализации, которую Вашингтон долгое время продвигал в мире, пошла "коту под хвост" при наблюдаемом сейчас внешнеполитическом курсе США, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Действия, которые мы наблюдаем на международной арене, свидетельствуют о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии. Не только имею в виду структуры Организации Объединенных Наций, но и принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое другое, что теперь уже, по сути дела, пошло "коту под хвост", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с намибийской коллегой Сельмой Ашипалой-Мусавьи.
Лавров отметил, что сегодня вместо глобализации имеет место фрагментация мирового хозяйства.
Отказ от своих же принципов говорит о ненадежности США, заявил Лавров
Вчера, 15:27
 
В миреВашингтон (штат)СШАРоссияСергей Лавров
 
 
