Американская модель глобализации пошла "коту под хвост", заявил Лавров

"Действия, которые мы наблюдаем на международной арене, свидетельствуют о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии. Не только имею в виду структуры Организации Объединенных Наций, но и принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое другое, что теперь уже, по сути дела, пошло "коту под хвост", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с намибийской коллегой Сельмой Ашипалой-Мусавьи.