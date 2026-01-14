Россия еще не получила детали соглашения "коалиции желающих", заявил Лавров

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва пока не получала информации об итогах встречи по Украине в Париже между европейскими странами "коалиции желающих", США и Владимиром Зеленским, но заинтересована в том, чтобы узнать детали от американской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса о том, какой прогресс на переговорах - мы не знаем. Если речь идет о переговорах в Париже между "коалицией жаждущих" или как там она называется, с участием Зеленского и приглашения (спецпосланника США Стива) Уиткоффа и Джареда Кушнера: они выпустили свой итоговый документ, вернее, декларацию о намерениях, я бы так сказал. К которой не присоединились США", - сказал Лавров журналистам.

По словам министра, какой-либо "конкретной информации о том, что там на самом деле было и что стоит за декларативным документом", Москва пока не знает.