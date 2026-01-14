Рейтинг@Mail.ru
Россия еще не получила детали соглашения "коалиции желающих", заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2026
14:07 14.01.2026 (обновлено: 14:17 14.01.2026)
Россия еще не получила детали соглашения "коалиции желающих", заявил Лавров
россия, украина, москва, в мире
Россия, Украина, Москва, В мире
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва пока не получала информации об итогах встречи по Украине в Париже между европейскими странами "коалиции желающих", США и Владимиром Зеленским, но заинтересована в том, чтобы узнать детали от американской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается вопроса о том, какой прогресс на переговорах - мы не знаем. Если речь идет о переговорах в Париже между "коалицией жаждущих" или как там она называется, с участием Зеленского и приглашения (спецпосланника США Стива) Уиткоффа и Джареда Кушнера: они выпустили свой итоговый документ, вернее, декларацию о намерениях, я бы так сказал. К которой не присоединились США", - сказал Лавров журналистам.
По словам министра, какой-либо "конкретной информации о том, что там на самом деле было и что стоит за декларативным документом", Москва пока не знает.
"Если наши американские коллеги заинтересованы нас пробрифинговать о своих впечатлениях, конечно, это представляет для нас интерес", - добавил он.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Лавров ответил на вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы
