Лавров рассказал, на чем основаны контакты России и США по Украине
Лавров рассказал, на чем основаны контакты России и США по Украине - РИА Новости, 14.01.2026
Лавров рассказал, на чем основаны контакты России и США по Украине
Контакты России и США по Украине опираются на прочную основу саммита на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:03:00+03:00
2026-01-14T14:03:00+03:00
2026-01-14T15:50:00+03:00
Лавров рассказал, на чем основаны контакты России и США по Украине
Лавров: контакты РФ и США по Украине основаны на результатах встречи на Аляске