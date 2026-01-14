Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, при каком условии может быть достигнут мир на Украине - РИА Новости, 14.01.2026
14:00 14.01.2026
Лавров рассказал, при каком условии может быть достигнут мир на Украине
Только устранение первопричин украинского конфликта сделает возможным долгосрочный мир на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
2026
Лавров рассказал, при каком условии может быть достигнут мир на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Только устранение первопричин украинского конфликта сделает возможным долгосрочный мир на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Встречи (в РФ со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом – ред.) были серьезными, конкретными. Нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин. Иначе никакого устойчивого, долгосрочного мира ожидать не приходится", - сказал он журналистам на пресс-конференции после переговоров с намибийской коллегой Селмой Ашипалой-Мусавьи.
