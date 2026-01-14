https://ria.ru/20260114/lavrov-2067807559.html
Лавров рассказал, при каком условии может быть достигнут мир на Украине
Лавров рассказал, при каком условии может быть достигнут мир на Украине
Только устранение первопричин украинского конфликта сделает возможным долгосрочный мир на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
Лавров рассказал, при каком условии может быть достигнут мир на Украине
