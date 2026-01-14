Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 14.01.2026 (обновлено: 13:55 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067803515.html
Лавров ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы
Лавров ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.01.2026
Лавров ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы
Россию и Венесуэлу связывает долгая история стратегических отношений, Москва привержена договоренностям, которые были достигнуты ранее, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:49:00+03:00
2026-01-14T13:55:00+03:00
венесуэла
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067801661.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, сергей лавров
Венесуэла, Россия, Сергей Лавров
Лавров ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы

РИА Новости: Лавров заявил о долгой истории отношений России и Венесуэлы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россию и Венесуэлу связывает долгая история стратегических отношений, Москва привержена договоренностям, которые были достигнуты ранее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.
Венесуэлой нас связывает долгая история добрых стратегических отношений. Мы привержены тем договоренностям, которые были достигнуты", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Намибии.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Позиция России по Венесуэле остается неизменной, заявил Лавров
Вчера, 13:43
 
ВенесуэлаРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала