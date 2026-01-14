https://ria.ru/20260114/lavrov-2067803515.html
Лавров ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы
Лавров ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.01.2026
Лавров ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы
Россию и Венесуэлу связывает долгая история стратегических отношений, Москва привержена договоренностям, которые были достигнуты ранее, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:49:00+03:00
2026-01-14T13:49:00+03:00
2026-01-14T13:55:00+03:00
венесуэла
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067801661.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, сергей лавров
Венесуэла, Россия, Сергей Лавров
Лавров ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы
РИА Новости: Лавров заявил о долгой истории отношений России и Венесуэлы