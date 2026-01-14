Лавров назвал ситуацию в Венесуэле грубым нарушением международного права

"Наша позиция остается неизменной. Эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения. И Венесуэла являлась именно таким государством, поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, остаются в силе, их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального Юга, глобального Востока", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи, отвечая на вопрос РИА Новости.