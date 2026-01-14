Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал ситуацию в Венесуэле грубым нарушением международного права - РИА Новости, 14.01.2026
13:44 14.01.2026 (обновлено: 14:12 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067801760.html
Лавров назвал ситуацию в Венесуэле грубым нарушением международного права
венесуэла, сша, в мире, вашингтон (штат), сергей лавров, удары сша по венесуэле
Венесуэла, США, В мире, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Удары США по Венесуэле
Лавров назвал ситуацию в Венесуэле грубым нарушением международного права

Лавров назвал атаку на Венесуэлу грубейшим нарушением международного права

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Принципиальные оценки РФ незаконной операции США в Венесуэле в силе, это грубейшее нарушение международного права, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Наша позиция остается неизменной. Эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения. И Венесуэла являлась именно таким государством, поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, остаются в силе, их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального Юга, глобального Востока", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права", - заявил он.
