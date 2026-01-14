https://ria.ru/20260114/lavrov-2067800746.html
Россия ценит взвешенную позицию Намибии по Украине, заявил Лавров
Россия ценит взвешенную позицию Намибии по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2026
Россия ценит взвешенную позицию Намибии по Украине, заявил Лавров
Россия ценит объективную, сбалансированную позицию Намибии по вопросу украинского кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
