13:39 14.01.2026 (обновлено: 13:47 14.01.2026)
Россия ценит взвешенную позицию Намибии по Украине, заявил Лавров
Россия ценит взвешенную позицию Намибии по Украине, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Москве
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия ценит объективную, сбалансированную позицию Намибии по вопросу украинского кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы признательны - и я сегодня об этом упомянул нашим намибийским друзьям - за объективную, сбалансированную позицию по вопросам, которые связаны с ситуацией на Украине и вокруг нее, включая попытки наших западных коллег украинизировать повестку дня практически всех международных организаций. Мы знаем, что Намибия понимает пагубность такого подхода", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с намибийской коллегой Селмой Ашипалой-Мусавьи.
Россия будет рада принять президента Намибии с визитом, заявил Лавров
Вчера, 12:11
 
