https://ria.ru/20260114/lavrov-2067798768.html
Лавров рассказал о торговом сотрудничестве России и Намибии
Лавров рассказал о торговом сотрудничестве России и Намибии - РИА Новости, 14.01.2026
Лавров рассказал о торговом сотрудничестве России и Намибии
Россия и Намибия договорились приложить дополнительные усилия для развития торговых и экономических связей, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:30:00+03:00
2026-01-14T13:30:00+03:00
2026-01-14T13:37:00+03:00
сергей лавров
россия
намибия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067782956_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d377eeafcb5d412e90a0c713c64c8a2.jpg
https://ria.ru/20260114/rosatom-2067752987.html
россия
намибия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067782956_212:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_8f8495b319e47a48997a52f9ca8c553d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, намибия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Россия, Намибия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров рассказал о торговом сотрудничестве России и Намибии
Лавров: Россия и Намибия активизируют усилия по торговому сотрудничеству