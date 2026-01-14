Мать умершего после ДТП мужчины в Кузбассе подала иск против врача

КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Мать мужчины, который скончался в Беловской городской многопрофильной больнице Кемеровской области после ДТП, подала иски против лечившего ее сына врача и медучреждения о возмещении морального вреда и материального ущерба, сообщает областная прокуратура.
По данным СУ СК России по Кемеровской области, врач-травматолог-ортопед Беловской горбольницы в феврале 2024 года лечил пациента, поступившего в травматологическое отделение после ДТП. Несмотря на наличие у больного признаков развития тромбофлебита вен правой руки, врач не проявил должной внимательности и неверно оценил тяжесть состояния, отметили в ведомстве. Он не провел необходимых исследований, не назначил адекватной терапии и не организовал консультации другого узкого специалиста, в результате у пациента развилась тромбоэмболия легочной артерии, и он умер.
"Прокуратура города Белово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача травматолога-ортопеда. Он обвиняется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)… Мать погибшего в рамках уголовного дела заявила иск о взыскании с обвиняемого и учреждения здравоохранения денежной компенсации морального вреда и материального ущерба", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Беловский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в надзорном ведомстве.