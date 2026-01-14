Рейтинг@Mail.ru
Мать умершего после ДТП мужчины в Кузбассе подала иск против врача - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/kuzbass-2067748766.html
Мать умершего после ДТП мужчины в Кузбассе подала иск против врача
Мать умершего после ДТП мужчины в Кузбассе подала иск против врача - РИА Новости, 14.01.2026
Мать умершего после ДТП мужчины в Кузбассе подала иск против врача
Мать мужчины, который скончался в Беловской городской многопрофильной больнице Кемеровской области после ДТП, подала иски против лечившего ее сына врача и... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:31:00+03:00
2026-01-14T10:31:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
белово
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260114/roddom-2067735854.html
кемеровская область
россия
белово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, россия, белово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Белово, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать умершего после ДТП мужчины в Кузбассе подала иск против врача

Мать умершего после ДТП мужчины в Кузбассе подала иски к врачу и больнице

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Мать мужчины, который скончался в Беловской городской многопрофильной больнице Кемеровской области после ДТП, подала иски против лечившего ее сына врача и медучреждения о возмещении морального вреда и материального ущерба, сообщает областная прокуратура.
По данным СУ СК России по Кемеровской области, врач-травматолог-ортопед Беловской горбольницы в феврале 2024 года лечил пациента, поступившего в травматологическое отделение после ДТП. Несмотря на наличие у больного признаков развития тромбофлебита вен правой руки, врач не проявил должной внимательности и неверно оценил тяжесть состояния, отметили в ведомстве. Он не провел необходимых исследований, не назначил адекватной терапии и не организовал консультации другого узкого специалиста, в результате у пациента развилась тромбоэмболия легочной артерии, и он умер.
"Прокуратура города Белово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача травматолога-ортопеда. Он обвиняется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)… Мать погибшего в рамках уголовного дела заявила иск о взыскании с обвиняемого и учреждения здравоохранения денежной компенсации морального вреда и материального ущерба", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Беловский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в надзорном ведомстве.
Задержанные главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Новокузнецке задержали главврача роддома, где умерли младенцы
Вчера, 09:33
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияБеловоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала