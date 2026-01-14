Рейтинг@Mail.ru
07:23 14.01.2026
В Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения
В Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения
КЕМЕРОВО, 14 янв - РИА Новости. Комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
"Комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс. Ее возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Также в работе принимают участие специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Специалисты изучают истории болезней, организацию оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным", - написал Середюк в Telegram-канале.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности
