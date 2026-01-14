https://ria.ru/20260114/kuban-2067816884.html
На Кубани обломки БПЛА упали на территории сельхозпредприятия
На Кубани обломки БПЛА упали на территории сельхозпредприятия - РИА Новости, 14.01.2026
На Кубани обломки БПЛА упали на территории сельхозпредприятия
Обломки БПЛА упали на территории сельскохозяйственного предприятия в Каневском районе Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:32:00+03:00
2026-01-14T14:32:00+03:00
2026-01-14T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20260113/skoraya-2067484358.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
На Кубани обломки БПЛА упали на территории сельхозпредприятия
Обломки БПЛА ВСУ нашли на территории сельхозпредприятия в кубанской станице
КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости.
Обломки БПЛА упали на территории сельскохозяйственного предприятия в Каневском районе Кубани, сообщает
оперативный штаб Краснодарского края.
"В станице Челбасской Каневского района обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского муниципального округа обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадавших и разрушений нет. Территория огорожена. На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.
Минобороны в среду сообщало о трех сбитых на Кубани украинских БПЛА.