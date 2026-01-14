На Кубани обломки БПЛА упали на территории сельхозпредприятия

КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории сельскохозяйственного предприятия в Каневском районе Кубани, Обломки БПЛА упали на территории сельскохозяйственного предприятия в Каневском районе Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В станице Челбасской Каневского района обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского муниципального округа обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадавших и разрушений нет. Территория огорожена. На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.