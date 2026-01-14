Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обломки БПЛА упали на территории сельхозпредприятия
Специальная военная операция на Украине
 
14.01.2026
На Кубани обломки БПЛА упали на территории сельхозпредприятия
На Кубани обломки БПЛА упали на территории сельхозпредприятия
Обломки БПЛА упали на территории сельскохозяйственного предприятия в Каневском районе Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
происшествия, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории сельскохозяйственного предприятия в Каневском районе Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В станице Челбасской Каневского района обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского муниципального округа обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадавших и разрушений нет. Территория огорожена. На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.
Минобороны в среду сообщало о трех сбитых на Кубани украинских БПЛА.
Специальная военная операция на Украине
 
 
