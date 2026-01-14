Рейтинг@Mail.ru
Директора ялтинской школы задержали в Киеве - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 14.01.2026 (обновлено: 19:36 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/krym-2067896767.html
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
Директора ялтинской школы задержали в Киеве - РИА Новости, 14.01.2026
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
В Киеве задержали директора ялтинской школы, приехавшую к больной матери, сообщили в Минобразования Крыма. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:42:00+03:00
2026-01-14T19:36:00+03:00
в мире
киев
республика крым
ялта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_0:273:3067:1998_1920x0_80_0_0_300afdeccaca9c19338f22d3b175c6e9.jpg
https://ria.ru/20260114/agent-2067747880.html
киев
республика крым
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_72d8c3c94324caee7694a9942ee40e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, республика крым, ялта
В мире, Киев, Республика Крым, Ялта
Директора ялтинской школы задержали в Киеве

Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала к больной матери

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. В Киеве задержали директора ялтинской школы, приехавшую к больной матери, сообщили в Минобразования Крыма.
«

"Министерство образования, науки и молодежи <...> выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ялтинская средняя школа № 14" в Киеве, которая поехала навестить больную мать", — говорится в комментарии ведомства журналистам.

В ведомстве назвали произошедшее грубым нарушением прав человека, оно свидетельствует о произвольных действиях украинских спецслужб в отношении жителей Крыма.
Задержание гражданки России, планировавшей теракт в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Работавшая на Киев россиянка, задержанная в Петербурге, сделала признание
10:26
 
В миреКиевРеспублика КрымЯлта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала