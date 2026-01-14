Директора ялтинской школы задержали в Киеве

«

"Министерство образования, науки и молодежи <...> выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ялтинская средняя школа № 14" в Киеве, которая поехала навестить больную мать", — говорится в комментарии ведомства журналистам.