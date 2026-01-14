https://ria.ru/20260114/krym-2067896767.html
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
Директора ялтинской школы задержали в Киеве - РИА Новости, 14.01.2026
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
В Киеве задержали директора ялтинской школы, приехавшую к больной матери, сообщили в Минобразования Крыма. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:42:00+03:00
2026-01-14T18:42:00+03:00
2026-01-14T19:36:00+03:00
в мире
киев
республика крым
ялта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_0:273:3067:1998_1920x0_80_0_0_300afdeccaca9c19338f22d3b175c6e9.jpg
https://ria.ru/20260114/agent-2067747880.html
киев
республика крым
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_72d8c3c94324caee7694a9942ee40e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, республика крым, ялта
В мире, Киев, Республика Крым, Ялта
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала к больной матери