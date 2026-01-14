В Крыму завели дело после смерти новорожденного в перинатальном центре

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту смерти новорожденного в перинатальном центре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее в минздраве Крыма сообщили, что проверка проводится по факту оказания медицинской помощи пациентке, новорожденный ребенок которой умер в Перинатальном центре республиканской больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено обращение жительницы г. Симферополя, в котором она сообщает о халатных действиях со стороны персонала регионального перинатального центра, в результате которых она потеряла ребенка. Ранее по поручению руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева по факту гибели новорожденного возбуждено уголовное дело. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, изучается медицинская документация и проводится судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в ведомстве.
Прокурор Крыма Олег Камшилов взял под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти новорожденного в одном из роддомов региона, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка Кемеровской области умерли 9 новорождённых. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
