В Крыму спасли туриста, зависшего на скале у "Чертовой лестницы"
12:32 14.01.2026 (обновлено: 13:08 14.01.2026)
В Крыму спасли туриста, зависшего на скале у "Чертовой лестницы"
В Крыму спасли туриста, зависшего на скале у "Чертовой лестницы"
Сотрудники МЧС спасли туриста, который оказался на скальном уступе на высоте 50 метров у "Чертовой лестницы" на южном склоне Ай-Петринского массива в Крыму,... РИА Новости, 14.01.2026
республика крым, россия, ай-петри, мчс россии
В Крыму спасли туриста, зависшего на скале у "Чертовой лестницы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли туриста, который оказался на скальном уступе на высоте 50 метров у "Чертовой лестницы" на южном склоне Ай-Петринского массива в Крыму, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
Мужчина, который путешествовал в этом горном районе, отклонился от туристического маршрута и завис при спуске на скальном выступе на высоте более 50 метров в районе "Чертовой лестницы", сообщили в ведомстве. Отмечается, что самостоятельно турист передвигаться не мог. Прошедшей ночью на Ай-Петри температура воздуха составляла 10 градусов мороза, на плато ветер, высота снежного покрова составляет 15-20 сантиметров.
"Спасатели оперативно установили местонахождение туриста, а затем благополучно доставили в безопасное место. Спасенный был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз - обморожение", - сообщили в управлении.
"Чертова лестница" ("Шайтан Мердвен") - скальный проход (тропа) на южном склоне Ай-Петринской гряды, ведущий к одноименному перевалу, связывает Байдарскую долину в севастопольском регионе и южный берег Крыма.
Под Гродно турист из России упал с форта, когда делал селфи
Заголовок открываемого материала