Страны G7, не входящие в ЕС, предоставят Украине 9,7 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Страны G7, не входящие в Евросоюз, предоставят Украине в 2026 году 9,7 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в среду.