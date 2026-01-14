Рейтинг@Mail.ru
Страны G7, не входящие в ЕС, предоставят Украине 9,7 миллиардов евро - РИА Новости, 14.01.2026
14:45 14.01.2026 (обновлено: 15:28 14.01.2026)
Страны G7, не входящие в ЕС, предоставят Украине 9,7 миллиардов евро
Страны G7, не входящие в Евросоюз, предоставят Украине в 2026 году 9,7 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов
украина, россия, g7, евросоюз
Украина, Россия, G7, Евросоюз
Страны G7, не входящие в ЕС, предоставят Украине 9,7 миллиардов евро

Не входящие в ЕС страны G7 предоставят Украине 9,7 млрд евро за счет активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Страны G7, не входящие в Евросоюз, предоставят Украине в 2026 году 9,7 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в среду.
"Действительно, со стороны ЕС мы, я бы сказал, берем на себя основную часть финансовых потребностей Украины на следующие два года, но мы также ожидаем, что другие международные партнеры внесут свой вклад. Именно поэтому мы продолжаем взаимодействие с G7 и другими партнерами. Во-первых, в следующем году продолжится реализация инициативы ERA loans, и мы ожидаем, что около 9,7 миллиарда евро будет перечислено через эту инициативу другими партнерами, поскольку со стороны ЕС мы полностью перечислили свой вклад уже в прошлом году", - сказал он.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро за счет доходов от замороженных активов России.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Брюссель хочет "вымести" из стран ЕС еще денег для Украины, заявил Сийярто
© 2026 МИА «Россия сегодня»
