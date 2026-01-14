Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос о контактах с Уиткоффом и Кушнером
14:03 14.01.2026 (обновлено: 14:20 14.01.2026)
Лавров ответил на вопрос о контактах с Уиткоффом и Кушнером
Лавров ответил на вопрос о контактах с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 14.01.2026
Лавров ответил на вопрос о контактах с Уиткоффом и Кушнером
Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил глава МИД России РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:03:00+03:00
2026-01-14T14:20:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
стив уиткофф
джаред кушнер
сергей лавров
сша
россия
москва
Лавров ответил на вопрос о контактах с Уиткоффом и Кушнером

Лавров заявил о готовности России к контактам с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, господином Кушнером", - сказал он в ходе пресс-конференции на фоне сообщений о возможном новом визите Кушнера и Уиткоффа в Москву.
Как отметил министр, президент России Владимир Путин уже неоднократно встречался с Уиткоффом. Он также выразил уверенность, что при наличии интереса американской стороны к новой встрече Москва отнесется к нему с пониманием.
"Я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием", - подчеркнул Ларвов.
Как ранее передавало агентство Блумберг, Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров. На возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину
© 2026 МИА «Россия сегодня»
