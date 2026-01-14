https://ria.ru/20260114/kontakty-2067808414.html
Лавров ответил на вопрос о контактах с Уиткоффом и Кушнером
Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил глава МИД России РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:03:00+03:00
2026-01-14T14:03:00+03:00
2026-01-14T14:20:00+03:00
в мире, сша, россия, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, сергей лавров
