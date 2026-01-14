Рейтинг@Mail.ru
В нижегородской школе, где избили подростка, работает комиссия - РИА Новости, 14.01.2026
15:52 14.01.2026 (обновлено: 16:21 14.01.2026)
В нижегородской школе, где избили подростка, работает комиссия
В нижегородской школе, где избили подростка, работает комиссия - РИА Новости, 14.01.2026
В нижегородской школе, где избили подростка, работает комиссия
Комиссия министерства образования Нижегородской области работает в школе в Дзержинске после избиения сверстниками подростка, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 14.01.2026
В нижегородской школе, где избили подростка, работает комиссия

В Нижегородской области проведут проверку после избиения подростка сверстниками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Комиссия министерства образования Нижегородской области работает в школе в Дзержинске после избиения сверстниками подростка, сообщили журналистам в ведомстве.
По данным МВД региона, телефонограмма о получении телесных повреждений 15-летним школьником поступила в полицию из медучреждения 13 января. По факту конфликта между подростками организована проверка.
Как отметили в минобразования, в школе создана комиссия для проверки инцидента.
"По итогам разбирательства будут приняты меры профилактического плана в образовательных учреждениях, где обучаются оба участника конфликта. Со школьниками и их родителями уже проводится необходимая разъяснительная работа", - рассказали в министерстве, подчеркнув, что глава ведомства Михаил Пучков держит ситуацию на личном контроле.

Ранее региональное СУСК сообщило, что в СМИ выявлена публикация об избиении подростка около одной из школ Дзержинска. В ведомстве отметили, что ранее несовершеннолетний на протяжении месяца подвергался издевательствам. Организована процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура Нижегородской области проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
