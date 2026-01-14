В нижегородской школе, где избили подростка, работает комиссия

«

"По итогам разбирательства будут приняты меры профилактического плана в образовательных учреждениях, где обучаются оба участника конфликта. Со школьниками и их родителями уже проводится необходимая разъяснительная работа", - рассказали в министерстве, подчеркнув, что глава ведомства Михаил Пучков держит ситуацию на личном контроле.