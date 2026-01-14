ОСК выйдет из капитала КМЗ

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выходит из капитала Кингисеппского машиностроительного завода и возвращает его прежним собственникам после завершения первого этапа проекта по созданию российского малооборотного двигателя, сообщил замглавы корпорации по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко.