Холдинг КМЗ вышел из состава ОСК
09:04 14.01.2026 (обновлено: 10:16 14.01.2026)
Холдинг КМЗ вышел из состава ОСК
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
россия, объединенная судостроительная корпорация, экономика, kmz (кингисеппский машиностроительный завод)
Холдинг КМЗ вышел из состава ОСК

© Фото : Фото предоставлено KMZЦех завода KMZ
Цех завода KMZ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Фото предоставлено KMZ
Цех завода KMZ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и продолжит сотрудничество с корпорацией как самостоятельный партнер, сообщил РИА Новости собственник КМЗ Михаил Даниленко.
Летом 2025 года КМЗ вошел в состав ОСК. Тогда же Даниленко сообщил РИА Новости, что переход связан с реализацией важной задачи - разработки и создания судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота: танкеров, балкеров, газовозов и других судов.
"Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" официально вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации и дальше самостоятельно продолжает развивать свои направления в промышленности", - сказал Даниленко.
Он подчеркнул, что с ОСК реализован большой проект подготовки значительного объема документации для создания малооборотного двигателя, разработан стратегический план для его реализации.
"Продолжим сотрудничество с ОСК в части изготовления отдельных узлов и, возможно, постройки испытательного стенда. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. В будущем КМЗ может быть значительно более эффективен и полезен для ОСК в части изготовления двигателей как отдельный партнёр с коммерческими стандартными работами и быстрыми алгоритмами реализации, высокой скоростью принятия решений, необходимым авантюризмом в хорошем смысле этого слова в части технических и технологических решений", - отметил Даниленко.
По его мнению, реализация таких больших проектов внутри государственной корпорации на стадии опытно-конструкторской работы и освоения продукции - путь более сложный и не всегда эффективный.
"Поэтому мы решили дальше идти как самостоятельные предприятия в позиции заказчик-исполнитель", - заключил собственник холдинга.
Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на ремонте бронетехники и производстве катеров и морских дронов для силовых структур России.
