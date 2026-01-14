Рейтинг@Mail.ru
Китай запретил ввоз в страну чипов Nvidia для работы с ИИ, пишет Reuters
10:57 14.01.2026
Китай запретил ввоз в страну чипов Nvidia для работы с ИИ, пишет Reuters
Китай запретил ввоз в страну чипов Nvidia для работы с ИИ, пишет Reuters
Власти Китая запретили ввозить в страну графические процессоры H200, разработанные американским производителем Nvidia для работы с искусственным интеллектом,... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
китай
сша
технологии
в мире, китай, сша, технологии
В мире, Китай, США, Технологии
Китай запретил ввоз в страну чипов Nvidia для работы с ИИ, пишет Reuters

Reuters: Китай запретил ввоз ИИ-чипов Nvidia H200

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти Китая запретили ввозить в страну графические процессоры H200, разработанные американским производителем Nvidia для работы с искусственным интеллектом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Китайские таможенные органы сообщили таможенным агентам на этой неделе, что чипы искусственного интеллекта Nvidia H200 не допускаются к ввозу в Китай", - пишет агентство, ссылаясь на три осведомленных источника.
Чиновники из правительства КНР во вторник созвали на совещания представителей китайских технологических компаний, где им было прямо указано не приобретать эти чипы, если в этом нет необходимости, заявили источники.
"Формулировка чиновников настолько строгая, что на данный момент это фактически запрет, хотя в будущем ситуация может измениться, если обстоятельства поменяются", - заявил Рейтеру источник.
Ранее Рейтер сообщал, что США одобрили экспорт в Китай чипов Nvidia H200, которые, согласно правилам, будут проверяться независимой лабораторией для подтверждения их технических возможностей, при этом КНР не сможет получить более 50% от общего объема чипов, продаваемых американским клиентам.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ
13 августа 2025, 13:24
 
