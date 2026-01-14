https://ria.ru/20260114/kipr-2067709328.html
Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" ищет не только полиция
Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" ищет не только полиция - РИА Новости, 14.01.2026
Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" ищет не только полиция
Пропавшего на Кипре бывшего главу "Уралкалия" Владислава Баумгертнера ищет не только полиция, но и другие компетентные органы острова, рассказал РИА Новости его РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T03:03:00+03:00
2026-01-14T03:03:00+03:00
2026-01-14T03:03:00+03:00
в мире
кипр
владислав баумгертнер
уралкалий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95866/74/958667467_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_6e6a8866ab93d77a8912530a6165283f.jpg
https://ria.ru/20260113/grazhdanstvo-2067496553.html
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95866/74/958667467_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29ade8b272e89ebd106534211696d899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, владислав баумгертнер, уралкалий
В мире, Кипр, Владислав Баумгертнер, Уралкалий
Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" ищет не только полиция
РИА Новости: экс-главу "Уралкалия" ищут все компетентные службы Кипра
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пропавшего на Кипре бывшего главу "Уралкалия" Владислава Баумгертнера ищет не только полиция, но и другие компетентные органы острова, рассказал РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев.
"Его активно ищет полиция и другие компетентные службы Кипра", - заявил он.
Ранее полиция Кипра
распространила информацию о пропаже бывшего главы компании "Уралкалий
" Владислава Баумгертнера
. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились. Также в полиции подтвердили, что местонахождение бизнесмена не известно с 7 января.