Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" ищет не только полиция - РИА Новости, 14.01.2026
03:03 14.01.2026
Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" ищет не только полиция
Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" ищет не только полиция - РИА Новости, 14.01.2026
Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" ищет не только полиция
Пропавшего на Кипре бывшего главу "Уралкалия" Владислава Баумгертнера ищет не только полиция, но и другие компетентные органы острова, рассказал РИА Новости его РИА Новости, 14.01.2026
в мире, кипр, владислав баумгертнер, уралкалий
В мире, Кипр, Владислав Баумгертнер, Уралкалий
Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" ищет не только полиция

РИА Новости: экс-главу "Уралкалия" ищут все компетентные службы Кипра

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пропавшего на Кипре бывшего главу "Уралкалия" Владислава Баумгертнера ищет не только полиция, но и другие компетентные органы острова, рассказал РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев.
"Его активно ищет полиция и другие компетентные службы Кипра", - заявил он.
Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились. Также в полиции подтвердили, что местонахождение бизнесмена не известно с 7 января.
У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии
13 января, 03:41
13 января, 03:41
 
