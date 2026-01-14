Мэр Киева назвал ситуацию с электроснабжением самой сложной за четыре года

«

"Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба - впервые за 4 года… Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Энергетики работают, делают все, что могут. Но сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света", - написал Кличко в своем Telegram-канале.