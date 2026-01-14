Рейтинг@Mail.ru
Мэр Киева назвал ситуацию с электроснабжением самой сложной за четыре года - РИА Новости, 14.01.2026
17:11 14.01.2026
Мэр Киева назвал ситуацию с электроснабжением самой сложной за четыре года
Мэр Киева назвал ситуацию с электроснабжением самой сложной за четыре года
Ситуация с электроснабжением в Киеве самая сложная за последние четыре года, заявил в среду мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 14.01.2026
Мэр Киева назвал ситуацию с электроснабжением самой сложной за четыре года

Кличко назвал ситуацию с электроснабжением в Киеве самой сложной за четыре года

© REUTERS / Valentyn OgirenkoБлэкаут в Киеве, Украина
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Блэкаут в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Киеве самая сложная за последние четыре года, заявил в среду мэр города Виталий Кличко.
Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщило, что жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений. Накануне издание писало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого украинские СМИ сообщали, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетике.
"Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба - впервые за 4 года… Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Энергетики работают, делают все, что могут. Но сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент около 400 многоэтажных домов остаются без отопления. Он предупредил, что аварийные отключения света в городе будут продолжаться.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Киеве второй день нет света, пишут СМИ
