Смертность в ДТП снизилась в России на 25% за пять лет, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смертность в ДТП в России за последние пять лет снизилась на 25%, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин также отметил, что сейчас стоит задача снизить аварийность и смертность на автодорогах в полтора раза до 2030 года.

"И сейчас задача - до 2030 года еще в полтора раза смертность снизить. Это благодаря тому, что мы системно делаем дороги, ремонтируем, боремся с пьянством, обучаем детей, работаем в городах по пешеходным переходам. Большая комиссия по безопасности дорожного движения, мы со всеми губернаторами… Каждый губернатор знает свою задачу, шаг за шагом снижаем смертность и аварийность на дорогах" , - сказал президенту Хуснуллин.