Врач предупредила об опасности переохлаждения

"В холодное время года окружающая нас температура снижается и это способствует сужению сосудов, причем не только вен, но и артерий. Вместе с тем это способствует увеличению вязкости крови, то есть кровь становится более густой, что повышает склонность к тромбообразованию. Поэтому так важно не переохлаждаться. Многие помнят еще совет из детства: ноги и руки должны быть в тепле", - сказала она.