04:31 14.01.2026 (обновлено: 09:22 14.01.2026)
Врач предупредила об опасности переохлаждения
общество, москва, елена смирнова
Общество, Москва, Елена Смирнова
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Холод провоцирует спазмы сосудов и ухудшает циркуляцию крови, поэтому нельзя допускать переохлаждения стоп, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"При выборе обуви зимой следует отдавать предпочтение натуральной коже и натуральным наполнителям внутри изделия, нельзя допускать переохлаждения стоп - холод провоцирует спазм сосудов и ухудшает циркуляцию крови… Правильная обувь в холодное время года - это и комфорт, и профилактика сосудистых проблем", - отметила Смирнова.
Флеболог также подчеркнула, что в осенне-зимний период люди меньше двигаются, а адекватная работа мышечно-венозной помпы является неотъемлемым фактором профилактики венозных тромбозов.
"В холодное время года окружающая нас температура снижается и это способствует сужению сосудов, причем не только вен, но и артерий. Вместе с тем это способствует увеличению вязкости крови, то есть кровь становится более густой, что повышает склонность к тромбообразованию. Поэтому так важно не переохлаждаться. Многие помнят еще совет из детства: ноги и руки должны быть в тепле", - сказала она.
ОбществоМоскваЕлена Смирнова
 
 
