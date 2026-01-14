Рейтинг@Mail.ru
Катар подтвердил вывоз части персонала с авиабазы Аль-Удейд
17:19 14.01.2026 (обновлено: 17:28 14.01.2026)
Катар подтвердил вывоз части персонала с авиабазы Аль-Удейд
Катар подтвердил вывоз части персонала с авиабазы Аль-Удейд
Власти Катара подтвердили вывоз части персонала с расположенной на его территории американской авиабазы Аль-Удейд в связи с нынешним развитием событий в... РИА Новости, 14.01.2026
катар, в мире, сша, иран
Катар, В мире, США, Иран

Катар подтвердил вывоз части персонала с авиабазы Аль-Удейд

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Власти Катара подтвердили вывоз части персонала с расположенной на его территории американской авиабазы Аль-Удейд в связи с нынешним развитием событий в регионе.
"Комментируя сообщения СМИ о выводе части персонала с авиабазы Аль-Удейд, международный медиа офис государства Катара заявляет, что такие меры были приняты в ответ на текущее обострение ситуации в регионе... Катар продолжает принимать меры для защиты своих подданных и проживающих в стране иностранных резидентов, в частности, обеспечивая безопасность критически важной инфраструктуры и военных объектов", - говорится в сообщении международного медиаофиса Катара.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов передавало, что ряду военных дали указание к вечеру среды покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре, откуда в июне прошлого года в преддверии ударов США по Ирану эвакуировали часть персонала и по которой после этого Иран нанес удары.
Ракетная батарея Патриот - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
США открыли на авиабазе в Катаре координационный центр для усиления ПВО
13 января, 23:41
 
КатарВ миреСШАИран
 
 
