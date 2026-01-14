Почти 260 жителей Карелии открыли бизнес при помощи службы занятости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2025 году 259 жителей Карелии открыли свой бизнес с помощью службы занятости, на эти цели из регионального бюджета было выделено свыше 51 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инициатива по поддержке начинающих предпринимателей принадлежит главе республики Артуру Парфенчикову.

Проекты запустили в разных сферах: ремонт и техобслуживание автотранспорта, судов и лодок, пчеловодство, дизайн, благоустройство ландшафта, фотоуслуги, легковое такси и многих других.

Один из жителей Кондопожского района, мечтавший заняться установкой межкомнатных дверей, в прошлом году обратился в местный кадровый центр. Он прошел тестирование, с помощью консультантов составил бизнес-план и разобрался в тонкостях ведения дела. После успешной защиты проекта он получил 250 тысяч рублей на закупку оборудования.

"Государственная поддержка — это реальный шанс начать свое дело", — приводит пресс-служба слова директора республиканского кадрового центра Владимира Шестака.

Он добавил, что специалисты центра помогают не только с разработкой бизнес-плана, но и с подготовкой к защите проекта.

На открытие собственного дела в регионе по инициативе главы Карелии можно получить единовременную финансовую помощь в размере от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от вида выбранной деятельности и социального статуса соискателя.

Кроме единовременной помощи, безработным оказывают и другую поддержку. В кадровых центрах "Работа России" для них проводят профтестирование на выявление предпринимательских способностей, организуют профобучение и курсы повышения квалификации, оказывают психологическую помощь, помогают составить бизнес-план, а также приглашают на семинары о том, как открыть и вести свой бизнес.

По данным пресс-службы, единовременную выплату в 400 тысяч рублей могут получить участники специальной военной операции и военнослужащие, выполнявшие задачи по защите государства. Безработные члены их семей имеют право на 300 тысяч рублей.