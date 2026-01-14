Рейтинг@Mail.ru
Почти 260 жителей Карелии открыли бизнес при помощи службы занятости - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
19:41 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/kareliya-2067907349.html
Почти 260 жителей Карелии открыли бизнес при помощи службы занятости
Почти 260 жителей Карелии открыли бизнес при помощи службы занятости - РИА Новости, 14.01.2026
Почти 260 жителей Карелии открыли бизнес при помощи службы занятости
В 2025 году 259 жителей Карелии открыли свой бизнес с помощью службы занятости, на эти цели из регионального бюджета было выделено свыше 51 миллиона рублей,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:41:00+03:00
2026-01-14T19:41:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762635862_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0a64dbd005318b0e7afbba9879b1f4b1.jpg
https://ria.ru/20260114/subsidii-2067903322.html
https://ria.ru/20260114/biznes-2067874041.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762635862_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_801abd647d8efbc0dbf150a594df1b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Почти 260 жителей Карелии открыли бизнес при помощи службы занятости

Почти 260 жителей Карелии открыли бизнес с помощью службы занятости в 2025 году

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗима в Карелии
Зима в Карелии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Зима в Карелии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2025 году 259 жителей Карелии открыли свой бизнес с помощью службы занятости, на эти цели из регионального бюджета было выделено свыше 51 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инициатива по поддержке начинающих предпринимателей принадлежит главе республики Артуру Парфенчикову.
Девушка заполняет налоговые документы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Субсидии на личные подсобные хозяйства выделили 1005 самозанятым в Чувашии
19:19
Проекты запустили в разных сферах: ремонт и техобслуживание автотранспорта, судов и лодок, пчеловодство, дизайн, благоустройство ландшафта, фотоуслуги, легковое такси и многих других.
Один из жителей Кондопожского района, мечтавший заняться установкой межкомнатных дверей, в прошлом году обратился в местный кадровый центр. Он прошел тестирование, с помощью консультантов составил бизнес-план и разобрался в тонкостях ведения дела. После успешной защиты проекта он получил 250 тысяч рублей на закупку оборудования.
"Государственная поддержка — это реальный шанс начать свое дело", — приводит пресс-служба слова директора республиканского кадрового центра Владимира Шестака.
Он добавил, что специалисты центра помогают не только с разработкой бизнес-плана, но и с подготовкой к защите проекта.
На открытие собственного дела в регионе по инициативе главы Карелии можно получить единовременную финансовую помощь в размере от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от вида выбранной деятельности и социального статуса соискателя.
Кроме единовременной помощи, безработным оказывают и другую поддержку. В кадровых центрах "Работа России" для них проводят профтестирование на выявление предпринимательских способностей, организуют профобучение и курсы повышения квалификации, оказывают психологическую помощь, помогают составить бизнес-план, а также приглашают на семинары о том, как открыть и вести свой бизнес.
По данным пресс-службы, единовременную выплату в 400 тысяч рублей могут получить участники специальной военной операции и военнослужащие, выполнявшие задачи по защите государства. Безработные члены их семей имеют право на 300 тысяч рублей.
Повышенная сумма в 250 тысяч рублей предусмотрена для безработных, которые относятся к социально уязвимым категориям, а также для тех, кто планирует открыть собственное дело в приоритетных для региона сферах экономики.
Предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Центр "Мой бизнес" помог более чем 3 тыс предпринимателям и самозанятым КБР
17:24
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала