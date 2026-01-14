Более 207 тыс туристов провели новогодние каникулы в Нижегородской области

Более 207 тысяч туристов приехали в Нижегородскую область на новогодние каникулы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Более 207 тысяч туристов приехали в Нижегородскую область на новогодние каникулы, это на 12% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Более 207 тысяч туристов узнали, что такое "100% настоящая зима", посетив Нижегородскую область в новогодние праздники. По сравнению с прошлым годом туристический поток в регион в этот период вырос на 12%", - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для местных жителей и гостей насыщенную событийную программу организовали по всему региону- не только в Нижнем Новгороде, но и в Дивеево, Большом Болдино, Городце, Семенове, деревне Простоквашино в Тонкинском округе и в селе Варнавино – на родине Морозко. "В этом году, например, особой популярностью у нижегородцев и туристов пользовался Арзамас, где прошли масштабные рождественские торжества, только 7 января здесь побывало 20 тысяч гостей", - подчеркнул глава региона.

По словам Никитина, на зимние каникулы в Нижегородскую область приезжали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края, Мордовии и многих других регионов, а также из Белоруссии.