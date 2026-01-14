В Канаде вандалы проникли в посольство Ирана

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пустующее здание иранского посольство в Канаде подверглось акту вандализма в ходе акции в поддержку протестов в Иране в понедельник, один человек был задержан за незаконное проникновение на территорию дипмиссии, передает агентство Canadian Press со ссылкой на полицию Оттавы.
"Один человек был задержан по обвинениям, связанным с незаконным проникновением, после того, как закрытое посольство Ирана подверглось вандализму во время... протеста в понедельник", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, информации о масштабах ущерба, нанесенного зданию дипмиссии, нет. По данным Canadian Press, неизвестные также сняли флаги Ирана со входа в дипмиссию.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.