09:19 14.01.2026 (обновлено: 16:04 14.01.2026)
Захарову поразили слова Каллас о смене власти в Иране
Евродепутат Кая Каллас, заявившая, что Евросоюз хочет смены политического строя в Иране, нарушила все нормы дипломатии, считает официальный представитель... РИА Новости, 14.01.2026
в мире, россия, иран, кайя каллас, мария захарова
В мире, Россия, Иран, Кайя Каллас, Мария Захарова
© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Евродепутат Кая Каллас, заявившая, что Евросоюз хочет смены политического строя в Иране, нарушила все нормы дипломатии, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова Каллас о том, что ей неизвестно, падет ли режим в Тегеране, но ЕС будет делать для этого все возможное, поддерживая иранское гражданское общество.
"Это запределье, когда человек, который занимается как бы дипломатией, еще раз подчеркну, дипломатией, говорит о том, что делает ставку на гражданское общество какой-либо страны для того, чтобы "режим пал", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По мнению дипломата, настолько открытая атака — это новшество.
Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации иранского риала. С 8 января, после призывов Резы Пехлеви — сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, манифестации стали все более массовыми, в стране перестал работать интернет. В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.
Власти Ирана, обвинившие в организации беспорядков США и Израиль, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
