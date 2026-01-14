Захарову поразили слова Каллас о смене власти в Иране

Так она прокомментировала слова Каллас о том, что ей неизвестно, падет ли режим в Тегеране, но ЕС будет делать для этого все возможное, поддерживая иранское гражданское общество.

"Это запределье, когда человек, который занимается как бы дипломатией, еще раз подчеркну, дипломатией, говорит о том, что делает ставку на гражданское общество какой-либо страны для того, чтобы "режим пал", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.