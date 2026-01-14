Кадыров опроверг слухи о своем здоровье

ГРОЗНЫЙ, 14 янв — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что у него нет проблем с почками и желудком.

Ранее Кадыров уже опровергал слухи о том, что у него якобы отказали почки и что он лежит в больнице, куда привезли врачей из частной московской клиники. Он назвал эту информацию проплаченной и поручил исполняющему обязанности заместителя председателя Чечни - министру ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву усилить в регионе противодействие распространяемой в интернете фейковой информации.

В прямом эфире на странице своего помощника в соцсети Instagram* сообщалось, что Кадыров находится в высокогорном селе Беной, голос за кадром уточнил, что глава республики приехал туда сам за рулем автомобиля.

"У меня нет болезней почек... и желудка. Единственное, что я не переношу, — это перец, а так я абсолютно здоров. И силы у меня есть", — сказал Кадыров.