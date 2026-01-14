Рейтинг@Mail.ru
Свыше 17 тысяч туристов посетили Сургутский район за новогодние праздники - РИА Новости, 14.01.2026
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:17 14.01.2026
Свыше 17 тысяч туристов посетили Сургутский район за новогодние праздники
Свыше 17 тысяч туристов посетили Сургутский район за новогодние праздники

СУРГУТ, 14 янв – РИА Новости. Свыше 17 тысяч туристов из разных городов России посетили Сургутский район Югры за новогодние праздники, самыми популярными объектами стали музей "Барсова гора", обновленный Русскинской музей природы и человека и Лянторский этнографический музей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Новогодние праздники в Сургутском районе отметили свыше 17 тысяч туристов. За первые 12 дней года муниципалитет посетили гости из разных уголков России, в том числе из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми. Одной из главных точек притяжения стал музей "Барсова гора" площадью 1600 квадратных метров, открывшийся накануне Нового года", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Сургутский район признан лидером предпринимательства в Югре
18 декабря 2025, 10:21
По словам главы муниципалитета, первые экскурсии прошли 9 и 10 января, и за праздничные дни локацию посетили порядка 250 человек. Посетители сначала проходят по тропе "ЧелоВечность", знакомящейся с историей местности от каменного века до средних веков, также в музее туристы могут ознакомиться с культурой древних жителей Барсовой горы, научными исследованиями и работой по сохранению объекта культурного наследия.
"Второе место по популярности среди туристов занял обновленный Русскинской музей природы и человека. Третьим в списке лидеров туриндустрии оказался Лянторский этнографический музей. Также гостей привлекли комплекс "Валикас" с веревочным парком, запущенным в прошлом году, и этностойбища Кантеровых и Сопочиных", - добавил Трубецкой.
Также глава муниципалитета уточнил, что в течение 2025 года общий поток туристов составил 219 578 человек.
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Свыше 50 тыс кв м жилья планируют построить в Лянторе по программе КРТ
19 декабря 2025, 20:53
 
Ханты-Мансийский Автономный Округ Россия Сургутский район Москва Новый год Ханты-Мансийский автономный округ
 
 
