В Израиле заявили, что удар США по Ирану может не привести к смене власти
03:57 14.01.2026 (обновлено: 03:58 14.01.2026)
В Израиле заявили, что удар США по Ирану может не привести к смене власти
В Израиле заявили, что удар США по Ирану может не привести к смене власти - РИА Новости, 14.01.2026
В Израиле заявили, что удар США по Ирану может не привести к смене власти
Израильские чиновники заявили США, что удар Соединенных Штатов по Ирану в данный момент может не привести к смене власти в республике, и предложили еще больше... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
сша
иран
израиль
удары сша по венесуэле
2026
в мире, сша, иран, израиль, nbc, удары сша по венесуэле
В мире, США, Иран, Израиль, NBC, Удары США по Венесуэле
В Израиле заявили, что удар США по Ирану может не привести к смене власти

Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Mehr News Agency
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Израильские чиновники заявили США, что удар Соединенных Штатов по Ирану в данный момент может не привести к смене власти в республике, и предложили еще больше дестабилизировать ситуацию, сообщает телеканал NBC со ссылкой на действующего и бывшего американского чиновников и источник, знакомый с позицией израильского руководства.
"Израильские чиновники заявили администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, что, хотя они полностью поддерживают смену власти в Иране и усилия США по ускорению этого, они обеспокоены тем, что внешнее военное вмешательство в данный момент может не завершить работу, начатую протестующими... Израильтяне предположили, что другие виды действий США, направленные на дестабилизацию и поддержку протестующих, могут помочь еще больше ослабить режим до такой степени, при которой более крупные удары могут стать решающими", - сообщает телеканал.
Кроме того, по информации канала, один из чиновников в арабских странах выразил мнение, что любое нападение или эскалация со стороны Израиля или США объединят иранцев, и отметил, что после американских и израильских ударов в июне в Иране наблюдался эффект сплочения вокруг властей.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
