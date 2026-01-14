Испания одобрила контракт на поставку Украине радара для ПВО

МАДРИД, 14 янв - РИА Новости. Совет министров Испании одобрил соглашение на изготовление и поставку тактического радара дальнего действия Lanza, а также на его логистическое сопровождение для укрепления оборонных возможностей Украины, говорится в пресс-релизе правительства королевства.

Отмечается, что ориентировочная стоимость соглашения составляет 37 миллионов евро. Оно будет действовать с момента его подписания до 31 декабря 2026 года и не предусматривает возможности продления.