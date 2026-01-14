Рейтинг@Mail.ru
Испания одобрила контракт на поставку Украине радара для ПВО - РИА Новости, 14.01.2026
18:03 14.01.2026
Испания одобрила контракт на поставку Украине радара для ПВО
Испания одобрила контракт на поставку Украине радара для ПВО
Совет министров Испании одобрил соглашение на изготовление и поставку тактического радара дальнего действия Lanza, а также на его логистическое сопровождение...
Испания одобрила контракт на поставку Украине радара для ПВО

Испания одобрила контракт на поставку Украине радара для усиления ПВО

Флаги Испании. Архивное фото
МАДРИД, 14 янв - РИА Новости. Совет министров Испании одобрил соглашение на изготовление и поставку тактического радара дальнего действия Lanza, а также на его логистическое сопровождение для укрепления оборонных возможностей Украины, говорится в пресс-релизе правительства королевства.
"Совет министров Испании одобрил соглашение, предусматривающее заключение контракта на производство и поставку тактического радиолокатора Lanza дальнего действия, а также его логистическое сопровождение. Целью данного соглашения является изготовление и поставка радиолокатора Lanza LTR-25 и обеспечение его логистической поддержки для содействия союзническим усилиям по поддержке Украины за счёт укрепления её оборонительных возможностей в сфере противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная стоимость соглашения составляет 37 миллионов евро. Оно будет действовать с момента его подписания до 31 декабря 2026 года и не предусматривает возможности продления.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
