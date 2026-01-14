Испания одобрила контракт на поставку Украине радара для ПВО

МАДРИД, 14 янв - РИА Новости. Совет министров Испании одобрил соглашение на изготовление и поставку тактического радара дальнего действия Lanza, а также на его логистическое сопровождение для укрепления оборонных возможностей Украины, говорится в пресс-релизе правительства королевства.
"Совет министров Испании одобрил соглашение, предусматривающее заключение контракта на производство и поставку тактического радиолокатора Lanza дальнего действия, а также его логистическое сопровождение. Целью данного соглашения является изготовление и поставка радиолокатора Lanza LTR-25 и обеспечение его логистической поддержки для содействия союзническим усилиям по поддержке Украины за счёт укрепления её оборонительных возможностей в сфере противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная стоимость соглашения составляет 37 миллионов евро. Оно будет действовать с момента его подписания до 31 декабря 2026 года и не предусматривает возможности продления.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.