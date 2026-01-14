Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании призвал не навязывать решения по Венесуэле силовым путем - РИА Новости, 14.01.2026
10:26 14.01.2026
МИД Испании призвал не навязывать решения по Венесуэле силовым путем
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что нельзя навязывать решения по смене власти в Венесуэле извне и силовым путем, и подчеркнул, что РИА Новости, 14.01.2026
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, хосе мануэль альбарес, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Хосе Мануэль Альбарес, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
МИД Испании призвал не навязывать решения по Венесуэле силовым путем

Глава МИД Испании: венесуэльцы должны сами принимать решение о будущем

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПротесты против санкционной политики США в Венесуэле
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в медиабанк
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что нельзя навязывать решения по смене власти в Венесуэле извне и силовым путем, и подчеркнул, что венесуэльцы сами должны принимать решения о судьбе своей страны.
"Решения не могут быть навязаны извне, тем более силой. Мы хотим, чтобы решение принимали сами венесуэльцы. Решение должно быть подлинно венесуэльским, и оно может быть найдено только в ходе как можно более широкого диалога между правительством и оппозицией", - отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью газете Pais.
Последствия атаки США по порту Ла-Гуайра в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Турции назвали события в Венесуэле началом системных изменений в мире
6 января, 09:46
При этом Альбарес заявил, что урегулирование ситуации в Венесуэле должно быть демократическим. По его мнению, также важно не допустить хаоса.
"Мы не можем допустить гражданских столкновений в Венесуэле, отсутствия дееспособного правительства и дестабилизации всего региона", - подчеркнул он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Белый дом призвал прочесть о тайном оружии, якобы примененном в Венесуэле
12 января, 02:21
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроХосе Мануэль АльбаресСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
