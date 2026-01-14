В Госдуме назвали передачу Трампу карты с целями в Иране провокацией

Во вторник Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений. Позже Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.