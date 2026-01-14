Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали передачу Трампу карты с целями в Иране провокацией
22:27 14.01.2026
В Госдуме назвали передачу Трампу карты с целями в Иране провокацией
В Госдуме назвали передачу Трампу карты с целями в Иране провокацией
в мире
иран
сша
дональд трамп
адальби шхагошев
госдума рф
В Госдуме назвали передачу Трампу карты с целями в Иране провокацией

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Некоммерческие организации (НКО) перешли на уровень предоставления конкретных военных целей в своей работе по подрыву суверенитета других стран, это новый политический прецедент и провокация, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Неправительственная организация "Вместе против ядерного Ирана" (UANI), базирующаяся в США, передала администрации американского президента Дональда Трампа карту с 50 военными целями на фоне возможных ударов по Ирану, сообщила ранее газета Daily Mail со ссылкой на организацию.
Флаги Ирана, Китая и России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран ведет диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране, сообщил источник
20:27
"Главный механизм работы НКО - это вторжение во внутренние дела суверенных стран и протестные движения. Сейчас именно НКО предоставляет Трампу список из 50 военных целей в Иране. Это политический прецедент и провокация, провоцирующая ответные действия Ирана против военных баз противников. Все это грозит военной бурей в регионе", - сказал Шхагошев.
Собеседник агентства отметил, что, устраивая цветные революции по всему миру именно через НКО, Запад фактически разрушил систему международного права.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Во вторник Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений. Позже Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Заявления Трампа по Ирану носят провокационный характер, заявил Аракчи
19:38
 
