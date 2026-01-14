МИД Италии призвал соотечественников покинуть Иран

РИМ, 14 янв - РИА Новости. МИД Италии призывает соотечественников покинуть Иран на фоне ситуации с протестами, говорится в заявлении ведомства.
Как отмечается в заявлении, глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни встречается с руководством министерства обороны, органов безопасности, послом Италии в Тегеране и послами из основных столиц стран, вовлеченных в нынешний кризис в Иране, в кризисном центре итальянского ведомства.
"МИД подтверждает рекомендацию итальянским гражданам, имеющим такую возможность, покинуть Иран", - говорится в заявлении.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.