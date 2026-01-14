Рейтинг@Mail.ru
Иран ведет диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране, сообщил источник - РИА Новости, 14.01.2026
20:27 14.01.2026 (обновлено: 20:28 14.01.2026)
Иран ведет диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране, сообщил источник
Иран ведет диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране, сообщил источник - РИА Новости, 14.01.2026
Иран ведет диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране, сообщил источник
Тегеран поддерживает непрерывный диалог с рядом государств, включая Россию и Китай, относительно внутренней ситуации в стране, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
иран
россия
китай
иран
россия
китай
в мире, иран, россия, китай
В мире, Иран, Россия, Китай
Иран ведет диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране, сообщил источник

РИА Новости: Иран поддерживает диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Тегеран поддерживает непрерывный диалог с рядом государств, включая Россию и Китай, относительно внутренней ситуации в стране, заявил РИА Новости источник в службах безопасности республики.
"Тегеран ведет постоянные контакты с различными странами, держит их в курсе происходящего, и иранская дипломатия продолжает общаться с разными государствами: контакты с Россией, с Китаем, другими странами не прекращались", – сказал собеседник агентства.
Европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран, пишут СМИ
19:42
По его словам, внутриполитическая ситуация в Иране постепенно стабилизируется, а общество демонстрирует высокую степень сплочённости перед лицом протестных движений.
"Похороны (убитых сотрудников служб безопасности – ред.) и марши, прошедшие несколько дней назад, вызвали замешательство в Белом доме и Тель-Авиве, и они начали наращивать уровень угроз, потому что их ставка на участников беспорядков на улицах не принесла никаких результатов", – добавил он.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник
19:06
 
