Заявления Трампа по Ирану носят провокационный характер, заявил Аракчи
19:38 14.01.2026
Заявления Трампа по Ирану носят провокационный характер, заявил Аракчи
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заявления властей США о ситуации в Иране носят провокационный характер и являются вмешательством во внутренние дела республики, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Бадром Абдель Аты.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал участников проходящих в Иране протестов продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник
19:06
"В ходе этого телефонного разговора Аракчи решительно осудил провокационные заявления американских властей, которые расцениваются (в Тегеране - ред.) как непосредственное вмешательство во внутренние дела Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Посол Ирана в Армении выразил опасения из-за "Маршрута Трампа"
16:47
 
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
 
 
