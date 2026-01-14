Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Иранские власти внимательно следят за угрозами со стороны США и находятся в полной готовности к отражению любой агрессии, заявил РИА Новости источник в службах безопасности страны.

"Мы отслеживаем угрозы со стороны США и находимся в полной готовности противостоять любой агрессии. Мы не стремимся к войне, но если она придет, мы будем готовы дать отпор", — подчеркнул источник, комментируя заявление Трампа.