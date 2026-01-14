Рейтинг@Mail.ru
Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник
19:06 14.01.2026 (обновлено: 19:09 14.01.2026)
Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, амир саид иравани, антониу гутерреш, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, оон
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Амир Саид Иравани, Антониу Гутерреш, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, ООН
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Иранские власти внимательно следят за угрозами со стороны США и находятся в полной готовности к отражению любой агрессии, заявил РИА Новости источник в службах безопасности страны.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в стране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
МИД Ирана предупредил о последствиях для мировой торговли из-за пошлин США
11:44
"Мы отслеживаем угрозы со стороны США и находимся в полной готовности противостоять любой агрессии. Мы не стремимся к войне, но если она придет, мы будем готовы дать отпор", — подчеркнул источник, комментируя заявление Трампа.
По словам собеседника агентства, Вашингтон на протяжении десятилетий предпринимает попытки "покончить" с исламской республикой, и недавняя эскалация угроз со стороны США связана с провалом очередной попытки дестабилизации страны.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран, пишут СМИ
05:36
 
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Амир Саид Иравани, Антониу Гутерреш, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, ООН
 
 
